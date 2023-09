Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahndungstreffer nach Körperverletzung

Niederorschel (ots)

In den Nachmittagsstunden des 02.09.2023 werden die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld zu einer Körperverletzung nach Niederorschel gerufen. Bereits auf der Anfahrt wird bekannt, dass der Täter flüchtig ist. Daher wird mit Fahndungsmaßnahmen im Ort begonnen. In der Folge kann der 35jährige Eichsfelder in der Kundentoilette eines Supermarktes festgestellt werden. Im Zuge der Abfragen wird bekannt, dass der Mann einen offenen Haftbefehl hat. Bei seiner Durchsuchung werden zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel und ein Messer sichergestellt. Nun sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt ein und hat weitere Ermittlungsverfahren gegen sich ins Rollen gebracht.

