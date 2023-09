Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw verursacht Sachschaden

Marth (ots)

Am Freitag, den 01.09.2023 gegen 11 Uhr fuhr der 58jährige Fahrer einer Göttinger Spedition mit seinem Lkw durch die Ortslage Marth. Letztendlich merkt er, das er sich verfahren hat und kann die schmale Straße nur rückwärts fahren. Dabei muss er eine starke Steigung hinauffahren und eine Rechtskurve überwinden. Durch das Rangieren beschädigt er einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw mit Anhänger. In der Folge kommt es auch noch zu einem Schaden an einem Holzlattenzaun und einem Dachkasten einer Scheune. Insgesamt beziffern wir den entstandenen Schaden mit 7000 Euro.

