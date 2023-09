LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter

Artern (ots) - Auf einem Feldweg bei Kalbsrieht wurde in den frühen Morgenstuinden ein Mann festgestellt. Dieser lag am Wegesrand und war nicht ansprechbar. Beim Eintreffen der Polizei stellten diese fest, dass der 64-Jährige stark alkoholisiert war. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

