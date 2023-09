LPI-NDH: Reifen zerstochen

Struth (ots) - Ein 5-jähriger Fahrradfahrer kollidierte am Donnerstag gegen Abend mit einem Pkw, als er die Lange Straße überqueren wollte. Das Kind übersah das Auto und fuhr gegen dieses. Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrrad und dem Fahrzeug entstand unfallbedingter Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

