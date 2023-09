Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Pkw-Fahrer kollidiert mit Leitplanke

Artern (ots)

Am Freitag, den 01.09.2023, um 12.20 Uhr, befuhr der 54-jährige Fahrer eines Pkw Ford Fiesta die K 533 von Schönfeld kommend in Richtung Artern. Beim Durchfahren der Linkskurve kam der Fahrzeugführer auf den rechten Randstreifen, versuchte Gegenzulenken, fuhr quer über den linken Fahrstreifen und stieß in der weiteren Folge gegen die Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite. Das Fahrzeug prallte von der Leitplanke ab und kam schräg auf dem linken Fahrsteifen zum Stehen. Durch das Auslösen beider Airbags wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholvortest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,68 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

