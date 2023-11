Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Leichtkraftrad, Einbrüche, Pkw-Brand, Außenspiegel abgeschlagen, Betrug

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Leichtkraftrad entwendet (Zeugenaufruf)

In der Zeit zwischen Dienstag, 21.40 Uhr und Mittwoch, 05.50 Uhr ist ein Leichtkraftrad der Marke Kymco Kwang Yang Yager 125 entwendet worden. Das Leichtkraftrad stand, mittels Lenkradschloss gesichert, auf dem Gehweg in Höhe der Sandwiesenstraße 2 abgestellt. Das Krad hat das amtliche Kennzeichen RT-JV 90, ist silber/blau und es war ein Topcase befestigt. Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter Telefon 07121/9918-0 entgegen.

Weilheim (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

Am Dienstag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 23.15 Uhr verschafften sich Einbrecher im Meisenweg unbefugt über die Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Gebäude wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Mit derzeitigem Ermittlungsstand können die Höhe des entstandenen Sachschadens und der Wert des Diebesgutes noch nicht genau beziffert werden. Experten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hochdorf (ES): Einbruch in Doppelhaushälfte

Eine Doppelhaushälfte im Nordring wurde am Dienstag zwischen 18.50 Uhr und 20.00 Uhr von Einbrechern heimgesucht. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten sie ins Gebäudeinnere und durchsuchten dort mehrere Möbelstücke. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Zur Höhe des Sachschadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren, das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Zu einem brennenden Elektrofahrzeug sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen um 04.19 Uhr in die Hirschauer Straße ausgerückt. Dort kam es nach ersten Erkenntnissen auf Grund eines technischen Defekts zum Brand eines Pkw Renault. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden am nahezu vollständig ausgebrannten Fahrzeug kann bislang noch nicht beziffert werden. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr Tübingen war mit 2 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort.

Dußlingen (TÜ): Abgeschlagene Außenspiegel in mehreren Fällen (Zeugenaufruf)

Hauptsächlich in den Bereichen Uffhoferstraße und Rottenburger Straße sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an mehreren Fahrzeugen jeweils die Außenspiegel abgeschlagen worden. In zwei Fällen konnte unmittelbar nach einem Schlaggeräusch ein Radfahrer mit Anhänger bzw. ein Dreirad beobachtet werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 07071/9728660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden.

Rosenfeld (ZAK): Frau betrogen

Eine 46 -jährige Frau aus Rosenfeld ist am Dienstag Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Sie erhielt am Nachmittag einen sogenannten Schockanruf, in welchem ihr mitgeteilt wurde, dass ein Familienangehöriger einen schwerwiegenden Verkehrsunfall verursacht hätte. Um ihn vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, wurde sie aufgefordert eine fünfstellige Summe zu bezahlen. Die Frau schenkte den Betrügern Glauben und übergab nachfolgend in Villingen-Schwenningen in der Vockenhauser Straße auf einem Parkplatz das Geld an einen Komplizen des Anrufers. Im Laufe des Tages fiel der Schwindel auf und die Frau erstattete Anzeige. Der Mann, welcher das Geld entgegengenommen hatte, wird wie folgt beschrieben: Zirka 20 bis 30 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, schlanke Statur, dunkel bekleidet, mit einer Baseballkappe, wobei das Schild der Kappe nach hinten getragen wurde. Er trug einen weißen Mundschutz. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf!

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell