POL-RT: Kurve geschnitten; Weiterer Einbruch in Filderstadt

Neckartailfingen (ES): Kurve geschnitten

Der Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der K 1229 ereignet hat. Ein 19-Jähriger war kurz vor acht Uhr mit seinem Hyundai auf der Bahnhofstraße (K1229) von Neckartailfingen in Richtung Raidwangen unterwegs. An der scharfen Linkskurve fuhr er nicht möglichst weit rechts, sondern schnitt die Kurve. Eine entgegenkommende 54-Jährige hatte keinerlei Chancen mehr mit ihrem Ford S-Max dem mittig auf der Fahrbahn entgegenkommenden Hyundai auszuweichen, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die Ford-Fahrerin derzeitigen Erkenntnissen nach unverletzt blieb, wurde der Unfallverursacher so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis etwa 9.30 Uhr voll gesperrt werden. (cw)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Weiterer Einbruch

In eine Doppelhaushälfte in der Spitzäckerstraße ist ein Unbekannter zwischen Montagnachmittag, 15.45 Uhr, und Dienstagmorgen, neun Uhr, eingebrochen. Über eine aufgehebelte Terrassentüre war der Einbrecher ins Haus gelangt, in dem er nachfolgend in allen Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlte. Zum möglichen Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere ob der Einbruch in der Straße Auf dem Sohl möglicherweise dem gleichen Täter zuzurechen ist. (kd)

