POL-RT: Mutmaßliche Drogendealer ertappt; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Bundesstraße gesperrt; Fahrzeugbrand

Mutmaßliche Drogendealer ertappt

Mehreren Strafanzeigen sehen zwei 19-Jährige entgegen, die am Montagabend auf dem Willy-Brandt-Platz vorübergehend festgenommen wurden. Im Rahmen der regelmäßigen Kontroll- und Präsenzmaßnahmen in der Reutlinger Innenstadt trafen Einsatzkräfte des Polizeireviers Reutlingen gegen 18 Uhr eine größere Personengruppe auf dem Willy-Brandt-Platz an. Darunter befanden sich auch die beiden polizeibekannten 19-Jährigen, von denen starker Marihuanageruch ausging. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten bei einem der Heranwachsenden mehrere verkaufsfertige Kleinportionen Cannabis und bei seinem Begleiter Bargeld in dealertypischer Stückelung aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen die anschließende Festnahme leistete einer der beiden heftigen Widerstand. Unter Einsatz von Pfefferspray konnte der Verdächtige überwältigt und nach dem Anlegen der Handschließen abgeführt werden. Währenddessen sammelte sich eine Personengruppe von etwa 40 Personen, die begannen, sich mit den beiden Festgenommen zu solidarisieren. Als weitere Streifenwagenbesatzungen hinzugezogen wurden, beruhigte sich die Situation. Gegen die beiden 19-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, gegen einen der beiden zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Bis sie sich gegebenenfalls gerichtlich verantworten müssen, befinden sie sich derzeit wieder auf freiem Fuß. (cw)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer gestürzt

Seine neuen Reifen dürften den polizeilichen Ermittlungen zufolge einem Motorradfahrer am Montagnachmittag auf der Zwiefalter Steige zum Verhängnis geworden sein. Der 27 Jahre alte Biker war gegen 16.40 Uhr mit seiner Yamaha auf dem rechten der beiden Fahrstreifen der B 312 von Zwiefalten in Richtung Gauingen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve rutschte ihm bei angepasster Geschwindigkeit seine Maschine weg und er stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Bei der Überprüfung seines Motorrads wurden neue Motorradreifen festgestellt, welche an den Rändern noch Reste des Trennmittels aufwiesen. Die Yamaha, an der ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro entstanden war, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (cw)

Filderstadt (ES) In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Straße Auf dem Sohl im Stadtteil Plattenhardt ist ein Unbekannter am Montag eingebrochen. Zwischen 9.15 Uhr und 20.10 Uhr gelangte der Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Terrassentüre ins Haus und durchwühlte in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Baltmannsweiler (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ist ein Unbekannter am Montagnachmittag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 20.25 Uhr gelangte der Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Haus und durchwühlte nachfolgend in allen Räumen die Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ihm dabei Schmuck in die Hände gefallen sein, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (kd)

Großbettlingen (ES): B313 nach Verunreinigung gesperrt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen Unbekannten, der in der Nacht zum Dienstag auf der B313 zwischen Großbettlingen und Tischardt eine Spur aus Glasscherben, Nägel und Schrauben hinterlassen hat. Ein 22 Jahre alter Autofahrer hatte kurz nach drei Uhr die Polizei verständigt, nachdem er mit seinem Audi über die quer über die Fahrbahn verlaufende Spur gefahren war. Ob dabei ein Schaden am Fahrzeug entstand, muss noch geprüft werden. Für die Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße bis etwa 4.40 Uhr gesperrt werden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07022/9224-0 erbeten. Ebenso werden mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (rd)

Neuhausen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen in die Lindenstraße ausgerückt. Ein 54-Jähriger war gegen sechs Uhr mit seinem Mercedes auf der Denkendorfer Straße in Richtung Neuhausen unterwegs. Dabei bemerkte er Rauchgeruch. Als er sein Fahrzeug daraufhin in der Lindenstraße abstelle, waren bereits Flammen am Unterboden des Motorraums erkennbar. Die alarmierte Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften anrückte, löschte den zwischenzeitlich in Vollbrand stehenden Pkw. Dieser musste im Anschluss abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (rd)

Ammerbuch (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Tübinger Straße in Entringen ist im Laufe des Montags eingebrochen worden. Zwischen 9.30 Uhr und elf Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Daraus entwendete er Schmuck. Der Polizeiposten Ammerbuch hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Balingen (ZAK): Unfall im Einmündungsbereich

Mehrere Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag verletzt worden. Der 34 Jahre alte Lenker eines Rettungswagens, in dem sich zur Unfallzeit kein Patient befand, war gegen 9.15 Uhr offenbar ohne Sondersignal aus Richtung der B463 auf der Tieringer Straße unterwegs und wollte nach links in die Straße Stocken abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 20-Jährigen. Sowohl die Rettungswagenbesatzung als auch der Golf-Lenker erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der 20-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der schwerverletzte, 17 Jahre alte Beifahrer im Golf wurde schonend von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gebracht. Für ihn wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Die Unfallstelle musste im Zuge der Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 12.40 Uhr gesperrt werden. (rd)

