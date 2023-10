Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugen zu riskanter Fahrweise gesucht; Radlader unbefugt in Gebrauch genommen; Fahrzeuge beschädigt; Verkehrsunfall

Riskante Fahrweise unter Drogeneinfluss (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Samstagabend in der Reutlinger Innenstadt. Eine zivile Streifenwagenbesatzung war gegen 22.20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Karlstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie im Bereich des Listplatzes von einem Audi A8 rechts über die für Linienbusse vorgesehene Fahrspur mit überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde. In der Folge wechselte der Audi-Lenker immer wieder stark beschleunigend und abbremsend zwischen den Fahrzeugen auf den beiden Fahrstreifen. An der Einmündung mit der Eberhardstraße bog der Audi-Lenker nach rechts ab und konnte schließlich in der Benzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass der 24 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Zeugen, die die riskante Fahrt beobachtet haben oder möglicherweise davon gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (rd)

Reutlingen (RT): Radlader unbefugt in Gebrauch genommen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer unbefugten Ingebrauchnahme zweier Radlader am Sonntagabend in Mittelstadt sucht das Polizeirevier Reutlingen. Eine Zeugin verständigte gegen 20.30 Uhr die Polizei, nachdem die Radlader auf der Nonnenwasenstraße in Richtung Ortsmitte gefahren waren und die Insassen eines dahinterfahrenden BMW nach dem Weg in Richtung Neckartenzlingen gefragt hatten. Die Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Gegen 22.45 Uhr wurden erneut zwei Radlader in der Mittelstädter Heerstraße gemeldet. Mit der Unterstützung eines Polizeihubschraubers, der sich zufällig in der Nähe befand, konnten die beiden abgestellten Fahrzeuge im Baustellenbereich der Bempflinger Straße festgestellt werden. Zwei Pkw, ein weißer BMW und ein roter Opel, die von diesem in Richtung Bempflingen davonfuhren, konnten wenig später in der Lindenstraße kontrolliert werden. Die sechs Insassen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht, das sie nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Bereits am Sonntagvormittag, gegen 9.30 Uhr, war der Polizei ein beschädigter Hochsitz sowie mutmaßlich durch einen Radlader verursachen Flurschaden auf Äckern und Wiesen im Bereich des Fröhlefelderwegs gemeldet worden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Ablauf und den Fahrern der Baumaschinen aufgenommen. Zeugen, die die Radlader fahrend gesehen haben, Hinweise zu den Fahrern geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmung in Zusammenhang mit diesem Fall gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rd)

Rottenburg (TÜ): Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Mehrere Fahrzeuge mit ukrainischer Zulassung sind von Freitag auf Samstag in der Röntgenstraße beschädigt worden. Zwischen 19 Uhr und 10.30 Uhr zerkratzte ein Unbekannter fünf auf einem dortigen Parkplatz abgestellte Pkw der Marken Peugeot, VW, Chevrolet und Subaru. Unter anderem wurde pro-russische Symbole festgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Rottenburg hat die ersten Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Haigerloch (ZAK): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 61 Jahre alter Biker bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der L390 erlitten. Der Biker befuhr mit seiner BMW gegen neun Uhr die Landesstraße von Gruol in Richtung Haigerloch. Kurz nach dem Ortsausgang überholte er einen vor ihm fahrenden LKW und den davor fahrenden Dacia Dokker einer 60-Jährigen, die nach links in einen dortigen Feldweg abbiegen wollte. Bei dem anschließenden Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Die Autofahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und einem Hubschrauber vor Ort war, war auch die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste im Zuge der Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten bis kurz nach elf Uhr gesperrt werden. (rd)

