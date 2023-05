FF Goch: Gemeinschaftsübung auf Firmengelände

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Eine gemeinsame Einsatzübung der Löschgruppe Asperden, des 2. Löschzuges Stadtmitte und der Mannschaft der Feuerwache 2 fand auf dem Gelände der Firma AVG im Industriegebiet West statt. Simuliert wurde folgendes Szenario: Mitarbeiter des Unternehmens hatten eine starke Rauchentwicklung in einer Halle bemerkt. Einige Kollegen hielten sich zu diesem Zeitpunkt wohl in der Halle auf.

Mehrere Trupps der beteiligten Löscheinheiten gingen unter schwerem Atemschutz vor. Ihr Auftrag war die Suche nach den vermissten Arbeitern und die Brandbekämpfung. Zudem musste eine Wasserversorgung für den Löschangriff aufgebaut werden. Auch die Drehleiter kam zum Einsatz: Einer der Arbeiter hatte sich auf einem Gerüst an der Hallenwand vor den "Flammen" in Sicherheit gebracht, er musste von dort aus gerettet werden. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte an der Übung beteiligt.

AVG unterstützt Jugendfeuerwehr- Zeltlager

Feuerwehrchef Stefan Bömler bedankte sich an diesem Übungsabend gleich zweifach bei AVG. Zum einen für die Gelegenheit, die Übung auf dem Betriebsgelände durchführen zu dürfen. Zum Zweiten für die wichtige Unterstützung bei der Realisierung des großen Jugendfeuerwehr-Zeltlagers in der zweiten Juniwoche. Hier werden bekanntlich knapp 400 Mitglieder aller Jugendfeuerwehren des Kreises Kleve erwartet und schlagen an der Copa Gochana ihr viertägiges Lager auf. Mehr dazu wird die Feuerwehr Goch in Kürze veröffentlichen.

