LPI-NDH: Hitlergruß gezeigt

Mühlhausen (ots) - Leichte Verletzungen trug ein 16-jähriger Jugendlicher gestern Nachmittag bei einem Unfall in Mühlhausen davon. Er befuhr mit seinem Moped die Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Görmar. Plötzlich bog vor ihm ein entgegenkommender Pkw nach links in die Breitscheidstraße ab und kollidierte mit dem Moped. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern setzte der bislang unbekannte Fahrer die Fahrt in ...

mehr