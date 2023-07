Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heiße Asche in Flammen

Sondershausen (ots)

Die Feuerwehr war am Donnerstag, gegen 18 Uhr, im Jechaburger Weg im Einsatz. Dort sollte eine Gartenlaube brennen, was sich glücklicherweise nicht bestätigte. Die Gartennutzer im Alter von 83 und 88 Jahren hatten offensichtlich heiße Asche in einem Eimer entsorgt, die sich wenig später entzündete. Die Flammen griffen auf einen weiteren Behälter und dort abgelegte Teerpappe über. Die Rentner löschten noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Flammen selber, so dass die Kameraden nur noch schauten, ob das Feuer auch wirklich aus ist. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Verletzte gab es nicht.

