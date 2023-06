Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall: Autofahrerin nach Kollision mit Baum schwerverletzt

Goch-Kessel (ots)

Am Dienstag (20. Juni 2023) kam es gegen 09:45 Uhr an der Grunewaldstraße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau aus Kleve befuhr, aus Fahrtrichtung Kleve kommend, mit ihrem grauen Nissan Micra die Grunewaldstraße und überholte dabei einen vor ihr fahrenden Mercedes Vito. Beim Überholvorgang kam es zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch die 22-jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und der Wagen mit einem Baum am linken Straßenrand kollidierte. Durch die Kollision zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Der 18-jährige niederländische Fahrer des Mercedes Vito blieb unverletzt und leistete, genau wie ein Motorradfahrer, Erste Hilfe. Die Grunewaldstraße blieb für die Unfallaufnahme, bei welcher auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve beteiligt war, mehrere Stunden gesperrt. Die Angehörigen der Frau wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert. (pp)

