POL-RT: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft (Kirchheim/Teck)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 30.10.2023/10.12 Uhr

Kirchheim/Teck (ES): Der 45-Jährige, der im Verdacht steht, am Sonntagnachmittag (29.10.2023) in Kirchheim einen 34-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, waren die beiden Männer am Sonntag, kurz nach 15 Uhr, vor einem Imbiss in der Alleenstraße in einen verbalen Streit geraten, in dessen Verlauf der 45-Jährige mehrmals auf seinen Kontrahenten eingestochen haben soll. Der Verdächtige war unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen worden. Am Montagnachmittag wurde er dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. (ak)

