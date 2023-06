Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Kreis Tuttlingen) Gerüst kippt auf Auto (01.06.2023)

Spaichingen (ots)

Auf der Bismarckstraße ist es am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr zu einer Beschädigung an einem geparkten Auto gekommen. Ein an einem Gebäude aufgebautes Gerüst kippte aus ungeklärter Ursache um und fiel auf einen geparkten Audi, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand. Verletzte gab es nicht. Wie es zum Umkippen des Gerüsts kommen konnte, muss nun ermittelt werden.

