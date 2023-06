POL-KN: (Waldmössingen, Lkr. Rottweil) Unbekannter zerkratzt braunen Opel Meriva (28./29.05.2023)

Engen (ots) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Bahnhofstraße verletzt worden. Ein 21-jähriger Radler wartete auf der Bahnhofstraße, an der Einmündung zur Aacher Straße, verkehrsbedingt. Eine ebenfalls an die Einmündung heranfahrende 59-Jährige mit einem Opel erkannte den stehenden Zweiradfahrer zu spät und fuhr auf das Rad auf. Der ...

