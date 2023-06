Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bruder-Klaus-Straße (01.06.2023)

Konstanz (ots)

Mehrere zehntausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Brandes in der Bruder-Klaus-Straße am Donnerstagmorgen. Gegen 10.30 Uhr rückte die alarmierte Feuerwehr mit starken Kräften zu einem gemeldeten Wohnungsbrand aus. Vor Ort stellten die Wehrmänner Feuer mit starke Rauchentwicklung auf dem Balkon einer Wohnung des Mehrfamilienhauses fest. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung gewaltsam öffnete, konnten glücklicherweise keine Personen in den Räumlichkeiten festgestellt und der Brand auf dem Balkon zeitnah gelöscht werden. Durch die Brandzehrung sind die Fassadendämmung und ein weiteres Fenster in Mitleidenschaft gezogen worden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und in Folge der Löschmaßnahmen ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Um die Unterbringung der Bewohnerin kümmerte sich die Stadt. Der entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 50.000 Euro liegen. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

