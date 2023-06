Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Versuchter Automatenaufbruch - Polizei bittet um Hinweise (01./02.06.2023)

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag versucht, einen Snack-/Getränkeautomaten in der Schramberger Straße aufzubrechen, was jedoch misslang. Der Unbekannte beschädigte im Zeitraum zwischen 23.10 Uhr und 00.25 Uhr beim Versuch den Automaten vor dem Gebäude des "Tab-Caravan-Verleih" zu knacken die Kunststoffscheibe und den Bereich des Kartenlesegeräts. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte rund 1.000 Euro betragen. Zu dem unbekannten Täter ist lediglich bekannt, dass er eine langärmelige Jacke, eine Basecap, einen Mund-Nasen-Schutz, Sport- oder Laufschuhe und Handschuhe trug. Zudem hatte er eine Umhängetasche dabei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Mitternacht und 1 Uhr Verdächtiges im Bereich der Schramberger Straße 43 und des Roßwasenwegs aufgefallen ist, sich unter der Tel. 0741 477-0, beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

