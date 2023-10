POL-RT: Gebäude durch Klimaaktivisten besprüht (Tübingen)

Reutlingen (ots) - Einbruch in Wohnhaus Am Samstagabend ist in der Badstraße ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus eingedrungen. Der Einbrecher gelang zwischen 18 Uhr und 20.20 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Innere des Wohnhauses und durchwühlte mehrere Schränke und Schubladen. Hierbei erbeutete er ...

