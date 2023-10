Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Sachbeschädigung durch Graffiti, Verkehrsunfälle, Körperverletzungsdelikte, Diebstahl

Reutlingen (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Am Samstagabend ist in der Badstraße ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus eingedrungen. Der Einbrecher gelang zwischen 18 Uhr und 20.20 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Innere des Wohnhauses und durchwühlte mehrere Schränke und Schubladen. Hierbei erbeutete er diverse Schmuckgegenstände bevor er unerkannt die Flucht ergriff. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren, das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Hauswand besprüht

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist am frühen Sonntagmorgen durch das Ansprühen einer Hauswand in der Hofstattstraße entstanden. Gegen 1 Uhr wurden mehrere unbekannte Personen von einer Zeugin beobachtet, als sie die Hauswand mit verschiedenen Sprühfarben bemalten. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Polizeistreifen konnten die Täter entwischen.

Dettingen an der Erms (RT): Betrunken mit Pkw kollidiert

Zum Glück unverletzt sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, in der Brucknerstraße geblieben. Ein 35-jähriger Fahrer eines Audi 80 kam auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Audi A3 einer 20-Jährigen, welche zuvor die unsichere Fahrweise erkannte und bis zum Stillstand abbremste. Nachdem die Dame den 35-Jährigen auf den Verdacht einer Alkoholisierung ansprach entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Polizeibeamte vom Polizeirevier Metzingen konnten den Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Da sich der Verdacht des Konsums von Alkohol auch für die Polizisten ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der geschätzte Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 7.000 Euro.

Hayingen (RT): Körperliche Auseinandersetzung

Mehrere Polizeistreifen sind am Samstagabend zu einer Schlägerei bei einer nicht öffentlichen Feier in einem dafür angemieteten Vereinsheim in Ehestetten ausgerückt. Bei der Sachverhaltsabklärung stellte sich heraus, dass gegen 22 Uhr ein alkoholisierter 38-Jähriger einer Besucherin ans Gesäß gefasst hatte. Unmittelbar danach riss ein weiterer Besucher den 38-Jährigen zu Boden und traktierte ihn mit Tritten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Gerangel, das sich bis zum Eintreffen der Polizeistreifen bereits aufgelöst hatte. Der 38-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, sein Kontrahent hatte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pliezhausen (RT): Gestürzter Motorradfahrer

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste ein Motorradfahrer am Samstagabend in eine Klinik gebracht werden. Der 63-Jährige befuhr gegen 18 Uhr die K 6764 und kam kurz vor der Abzweigung nach Rübgarten, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, zu Fall. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße kurzzeitig gesperrt werden. Zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es nicht.

Dettingen unter Teck (ES): Fußgängerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 82 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in der Lindenstraße erlitten. Eine 41-Jährige wollte gegen 8.45 Uhr mit ihrem Smart rückwärts aus einer dortigen Hofeinfahrt fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der auf dem Gehweg laufenden Seniorin, die daraufhin zu Boden stürzte. Mit dem Rettungswagen wurde sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Denkendorf (ES): Kompletträder entwendet

Unter anderem vier hochwertige Kompletträder hat ein Unbekannter von Freitag auf Samstag von einem Pkw in der Esslinger Straße gestohlen. Die Täter bockten zwischen 23 Uhr und sechs Uhr einen auf einem dortigen Parkplatz abgestellten Mercedes, Typ C 63 AMG, auf und entwendeten dessen Räder sowie einen Heckspoiler des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Kollision nach Vorfahrtsverletzung

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in der Ulmer Straße entstanden. Ein 64-jähriger Fahrer einer Mercedes-Benz B-Klasse befuhr gegen 21 Uhr mit seinem Fahrzeug die Vogelsangbrücke und wollte über den Einfädelungsstreifen auf die Ulmer Straße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 74-Jährigen, welcher die Ulmer Straße mit seiner Mercedes-Benz C-Klasse in Fahrtrichtung Oberesslingen befuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. An der nicht mehr fahrbereiten B-Klasse entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, an der noch fahrbereiten C-Klasse beträgt der entstandene Sachschaden circa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Dettenhausen (TÜ): In Einkaufsmarkt eingebrochen

Über eine aufgehebelte Tür sind zwei Einbrecher am frühen Sonntagmorgen in einen Lebensmittelmarkt in Dettenhausen eingestiegen. Gegen 03.40 Uhr bemerkte ein Zeuge den Einbruch in der Tübinger Straße und konnte in diesem Zusammenhang auch einen verdächtigen weißen Kleintransporter feststellen. Weil die Täter bei ihrer Tatausführung offenbar durch den Zeugen gestört wurden, verließen diese die Örtlichkeit und konnten im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht mehr festgestellt werden. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Vor Ort konnten tatrelevante Spuren gesichert werden, das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): In Mehrparteienhaus eingebrochen

Zwischen Donnerstag und Samstag ist ein unbekannter Einbrecher in ein Mehrparteienhaus in Derendingen eingebrochen. Der Täter brach mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam die Kellertür des Wohnhauses in der Mallestraße auf und durchwühlte das dortige Untergeschoss. Zudem durchbrach der Täter eine weitere Tür im Inneren des Wohnhauses, um sich in den oberen Stockwerken zu schaffen zu machen. Hierbei wurden mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht, bevor der Täter unerkannt flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung waren die Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort.

Hechingen (ZAK): Prügelei mit Sicherheitspersonal

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 0.25 Uhr, sind zwei stark angetrunkene Männer in einem Nachtclub in der Straße Lotzenäcker in Streit geraten, weshalb sie vom Sicherheitspersonal des Clubs verwiesen worden sind. Die beiden Männer im Alter von 28 und 41 Jahren zeigten sich uneinsichtig und bewarfen anschließend im Außenbereich die Türsteher mit faustgroßen Steinen. Hierbei wurden die beiden Angestellten im Alter von 36 und 39 Jahren leicht verletzt. Auch die Hausfassade wurde hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Beschuldigten waren nicht zu beruhigen und stritten untereinander weiter, wonach sie derart in Rage gerieten, dass sie den eigenen BMW SUV, mit dem sie angereist waren, stark beschädigten. Der 28-jährige Beschuldigte versuchte im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen zu Fuß zu flüchten. Hierbei stürzte er und beschädigte noch einen geparkten Pkw. Selbst in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei beruhigten sich die Beschuldigten nur zögerlich. Beide werden wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht.

