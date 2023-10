Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand eines Firmengebäudes (Engstingen/RT)

Reutlingen (ots)

Am Samstagmorgen ist es in einer Lagerhalle im Gewerbepark Haid zu einem Brand mit Millionenschaden gekommen. Kurz vor sechs Uhr meldeten mehrere Anrufer einen größeren Brand im Gewerbegebiet. Beim Eintreffen der zahlreichen Rettungskräfte stand eine Lagerhalle mit den Ausmaßen von ca. 20 auf 30 Metern, in der etliche Maschinen und Baustoffe gelagert waren, bereits in Vollbrand und die Flammen waren weithin sichtbar. Die Feuerwehr, die mit 23 Fahrzeugen und über 100 Einsatzkräften am Brandort war, konnte ein Übergreifen auf das angebaute Bürogebäude verhindern. Die betroffene Lagerhalle wurde komplett zerstört. Der vorsorglich mitalarmierte Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort kamen, musste nicht tätig werden. Es entstand nach ersten Schätzungen insgesamt ein Sachschaden im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Zur Dokumentation des Brandverlaufs war zeitweise ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Nachlöscharbeiten werden noch den gesamten Vormittag über andauern.

