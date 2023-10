Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Schulstraße im Stadtteil Auingen sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und sieben Uhr gelangten die Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Schulgebäude. Im Verwaltungsbereich durchsuchten sie offenbar auf der Suche nach Bargeld in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen, wobei sie verschlossene Türen brachial aufhebelten, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Was gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Münsingen mit Unterstützung von Kriminaltechnikern aufgenommen hat. (cw)

Dettingen / Teck (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstagmittag auf der B465 ereignet. Gegen 12.40 Uhr war eine 52 Jahre alte Frau in ihrem Peugeot auf der Bundesstraße in Richtung Owen unterwegs. An der Kreuzung zur Keßlerstraße übersah sie, dass eine vorausfahrende 51-Jährige mit ihrem Audi A6 an der roten Ampel bremsen musste und krachte ihr ins Heck. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Behandlung vor Ort war aber nicht erforderlich. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Der Peugeot musste nachfolgend abgeschleppt werden. (ag)

Neuhausen (ES): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein sogenannter Ampelirrtum hat am Freitagvormittag zu einem heftigen Verkehrsunfall auf der L 1202 an der Autobahnanschlussstelle Esslingen geführt. Eine 78-Jährige stand mit ihrem BMW gegen 10.50 Uhr als erstes Fahrzeug vor der roten Ampel auf dem Linksabbiegestreifen der Landesstraße zur A 8 in Richtung München. Als diese für den Geradausverkehr neben ihr auf Grün schaltete, fuhr die Seniorin versehentlich los und bog nach links ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Nissan einer 61 Jahre alten Frau, die von Neuhausen in Richtung Esslingen unterwegs war. Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf 13.500 Euro geschätzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Beim Ausparken nicht aufpasst

Verletzt wurde ein zehn Jahre altes Mädchen am Freitagmorgen auf dem Parkplatz bei der Schule in der Jahnstraße. Ein 45-Jähriger hatte dort kurz vor acht Uhr seine Kinder aus seinem Wagen aussteigen lassen und wollte wieder rückwärts aus der Parklücke ausfahren. Dabei touchierte er mit seinem Volvo ein Kind, das auf der Beifahrerseite eines links neben ihm parkenden Autos ausgestiegen war. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

