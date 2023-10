POL-RT: Rauchpatrone auf Sporthalle in Albstadt-Ebingen gezündet

Reutlingen (ots) - Römerstein-Böringen (RT): Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 61-Jährigen der in dringendem Verdacht steht, am Mittwochnachmittag in Römerstein-Böhringen eine Sattelzugmaschine in Brand gesetzt zu haben. ...

