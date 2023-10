POL-RT: Warnhinweis der Polizei zur sofortigen Verbreitung insbesondere über den Rundfunk

Reutlingen (ots) - Auseinandersetzung am ZOB In der Nacht zum Freitag sind die Einsatzkräfte zu einer handfesten Auseinandersetzung am ZOB ausgerückt. Passanten alarmierten kurz nach 23 Uhr die Polizei, nachdem es dort aus bislang ungeklärter Ursache am Bussteig in Richtung Markwasen zu einer Auseinandersetzung ...

mehr