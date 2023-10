Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Falscher Handwerker; Verkehrsunfälle; Tankstelle überfallen; Einbrüche; Betrunkene Fahrzeuglenker; Exhibitionist aufgetreten; Betrügerischer Spendensammler

Auseinandersetzung am ZOB

In der Nacht zum Freitag sind die Einsatzkräfte zu einer handfesten Auseinandersetzung am ZOB ausgerückt. Passanten alarmierten kurz nach 23 Uhr die Polizei, nachdem es dort aus bislang ungeklärter Ursache am Bussteig in Richtung Markwasen zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter zwischen 16 und 43 Jahren gekommen war. Die beiden 43-Jährigen wurden dabei verletzt. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 23-Jährige wurde von Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der 16-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Reutlingen (RT): Von falschem Handwerker betrogen

Ein Senior ist am Donnerstagnachmittag von einem dreisten Kriminellen betrogen worden. Kurz nach 14 Uhr klingelte der Täter in Handwerker-Montur gekleidet an der Haustüre des Seniors im Wohngebiet Voller Brunnen und gab vor, Lampen kontrollieren zu müssen. Der Senior ließ den Unbekannten herein, der sich nachfolgend im ganzen Haus umsah und Notizen machte. Erst mehrere Stunden später bemerkte das Opfer, dass ihm der angebliche Handwerker diverse Schmuckstücke gestohlen hatte.

Die Polizei rät daher:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie unaufgefordert auf angebliche Schäden an Ihrem Haus aufmerksam machen oder unangekündigte Überprüfungen durchführen wollen.

- Lassen Sie sich nicht von günstigen Angeboten blenden.

- Erteilen Sie niemals spontan an der Haustür einen Auftrag. Ein seriöser Handwerker wird Ihnen ein schriftliches Angebot zusenden und Ihnen Zeit zum Überlegen geben.

- Ziehen sie Angehörige zu Rate.

- Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei.

- Wenn Sie Opfer eines Diebstahls oder eines Betrugs geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (cw)

Bad Urach (RT): Nach Auffahrunfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B 28 ereignet hat. Kurz vor 18 Uhr war ein 25 Jahre alter Mann mit einem 1er BMW auf der Bundesstraße von Bad Urach herkommend in Richtung Metzingen unterwegs und musste vor der Rot zeigenden Ampel an der Bleiche abbremsen. In der Folge fuhr ihm der noch unbekannte Lenker eines Seat Formentor, an dem die Kennzeichen EU-CC 2980 angebracht waren, hinten auf. Dabei zog sich der 25-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro. Nach der Kollision überholte der Seat-Fahrer jedoch, bog nach rechts ab und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dettingen davon. Der 25-Jährige, der noch Hup- und Lichtzeichen gab, folgte dem Seat, verlor diesen im Bereich Uracher Straße / Ermsstraße / Hülbener Straße aus den Augen. Zeugen, die den Unfall oder die Fahrweise des Seat beobachtet haben oder den Fahrer beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Tankstelle in Plattenhardt überfallen (Zeugenaufruf)

Eine Tankstelle in der Hohenheimer Straße in Plattenhardt ist am Donnerstagabend überfallen worden. Gegen 20.45 Uhr betrat ein maskierter Unbekannter den Verkaufsraum, bedrohte einen Angestellten mit einer Waffe und forderte die Aushändigung von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Täter anschließend zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, gelang dem Täter die Flucht. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt. Der zwischen 20 und 30 Jahre alte Täter wird als etwa 185 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Zur Tatzeit war der maskierte Mann mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose mit einem roten Emblem auf dem linken Oberschenkel, schwarzen Schuhen mit weißen Sohlen und Handschuhen bekleidet. Unter der aufgezogenen Kapuze seines Pullovers trug er eine Schildmütze. Zudem führte er eine schwarze Sporttasche mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, Hinweise zum Täter geben können oder am Donnerstagabend verdächtige Wahrnehmungen insbesondere in der Hohenheimer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. (rd)

Deizisau (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus im Reußensteinweg ist im Laufe des Donnerstags eingebrochen worden. Zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr gelangte der Täter gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Hauses und durchsuchte die Räume nach Wertgegenstände. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Plochingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen (rd)

Dettingen / Teck (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Am Donnerstag, zwischen 12.45 Uhr und 19.30 Uhr ist in ein Wohnhaus in der Reußensteinstraße eingebrochen worden. Der Täter brach eine Terrassentüre auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude, das er durchsuchte. Wie bislang bekannt entwendete der Unbekannte eine Uhr. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. Zur Spurensicherung waren Kriminaltechniker vor Ort. (rd)

Filderstadt (ES): Pkw contra Radfahrerin

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Bernhausen erlitten. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 50-jährige Ford-Lenkerin rückwärts aus einem Parkplatz in die Plieninger Straße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einer 44 Jahre alten Radfahrerin, die vom Feldweg Kreuzäcker kommend heranfuhr und aufgrund der mit Erde verschmutzen Fahrbahn gänzlich auf der linken Straßenseite unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeugheck stürzte die Radlerin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Reichenbach (ES): Bei Sturz verletzt

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ist ein 31-Jähriger am Freitagmorgen nach einem Sturz vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war kurz nach sechs Uhr auf einem E-Scooter auf der Bismarckstraße unterwegs, als er die Kontrolle über den Roller verlor und zu Fall kam. Am Scooter entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden. (mr)

Ostfildern/Esslingen (ES): Betrunken unterwegs (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 22-Jährigen, der am Donnerstagabend mit seinem Opel Corsa betrunken und ohne Licht unterwegs war. Gegen 21.30 Uhr verständigte ein Autofahrer die Polizei nachdem er den Opel zunächst in der Lindenstraße in Ostfildern ohne Licht fahrend festgestellt hatte. Im Bereich der Parksiedlung soll der Opel auf die Gegenfahrspur gewechselt haben, sodass dort drei noch unbekannte, entgegenkommende Autos abbremsen mussten um eine Kollision zu vermeiden. Im weiteren Verlauf kam der Opel auf Höhe der Technischen Akademie von der Fahrbahn ab und soll nachfolgend im Bereich der Hindenburgstraße / Esslinger Straße mit dem Kreisverkehr kollidiert sein. Im Anschluss fuhr der Corsa in Richtung B 10, wo er im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen an der Ausfahrt Göppingen-Faurndau angehalten und kontrolliert werden konnte. Eine Atemalkoholüberprüfung des 22-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von über 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Am grauen Opel des 22-Jährigen konnten in der Folge erhebliche Unfallschäden in einer Höhe von etwa 4.000 Euro festgestellt werden, die bislang noch keiner Unfallstelle zugeordnet werden konnten. Das Polizeirevier Esslingen sucht nach Zeugen und bittet Geschädigte, die durch die Fahrweise des Opels gefährdet oder möglicherweise durch eine Kollision geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. (cw)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Infolge einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Donnerstagabend im Stadtteil Sielmingen an der Einmündung Heußstraße / Katharinenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 26-Jähriger fuhr gegen 22.20 Uhr mit seinem VW Polo auf der Katharinenstraße und wollte an der Einmündung zur Heußstraße geradeaus weiterfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 45-jährigen Mercedes-Fahrerin, wodurch es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (ag)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße im Stadtteil Stetten eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 21 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlte in allen Stockwerken die Schränke und Schubladen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten die Ermittlungen aufgenommen. (ag)

Kirchheim (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Alte Kirchheimer Straße in Nabern ist am Donnerstag eingebrochen worden. Über ein auf der Gebäuderückseite gewaltsam geöffnetes Fenster gelangte der Einbrecher in der Zeit von 16.45 Uhr bis 20.25 Uhr ins Innere. Anschließend durchstöberte er in mehreren Räumen das Mobiliar. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Donnerstagmittag im Botanischen Garten der Universität in der Hartmeyerstraße vor einer jungen Frau entblößt. Die 19-Jährige befand sich gegen 12.40 Uhr in der Anlage, als sie von dem Unbekannten verfolgt wurde. Hierbei öffnete der Mann seine Hose vor ihr. Der Exhibitionist ist etwa 50 Jahre alt, zirka 170 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat einen leichten Bart sowie dunkelgraue Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einer grauen Wanderhose mit großen Taschen und einem Pullover. Anzeige wurde erst am Abend bei der Polizei erstattet. (ms)

Tübingen (TÜ): Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 27-Jähriger, der am Freitagmorgen auf der Wilhelmstraße mit einem Elektroroller unterwegs war. Der Mann war gegen 3.30 Uhr mit seinem E-Scooter einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen und kontrolliert worden. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit stellten die Polizeibeamten einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,2 Promille fest, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle einbehalten. Der 27-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Ammerbuch-Poltringen (TÜ): In Bankfiliale eingebrochen (Zeugenaufruf)

In den Vorraum einer Bankfiliale in der Hauptstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Täter gegen vier Uhr mit brachialer Gewalt über die Eingangstüre Zutritt zum Vorraum verschafft haben. Dort versuchte er den Geldautomaten aufzuwuchten. Soweit bislang bekannt ist, dürfte der Automat seinen massiven Aufbruchsversuchen aber standgehalten haben, sodass der Einbrecher ohne Beute wieder abgezogen sein dürfte. Zur Höhe des hinterlassenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07472/9801-0 um Hinweise. (cw)

Schömberg (ZAK): Geldschein ergriffen und abgehauen (Zeugenaufruf)

Nach einem rund 40 Jahre alten, circa 180 Zentimeter großen und schwarz gekleideten Mann mit kurzen, dunklen Haaren und Vollbart fahndet derzeit der Polizeiposten Schömberg. Gegen 14.45 Uhr sprach dieser in gebrochenem Deutsch auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Im Grund in aufdringlicher Weise mehrere Personen an und gab an, Geld für Menschen mit Behinderung zu sammeln. Durch vermeintliche Unterschriften gaukelte er vor, dass bereits mehrere Personen 20 Euro gespendet hätten. Als auch eine Passantin daher einen entsprechenden Geldschein geben wollte, forderte der Unbekannte eine 50-Euro-Banknote, die er im Portemonnaie der Frau entdeckt hatte. Als diese verneinte, ergriff der Mann den 50-Euro-Schein, stieg in einen von einer unbekannten Komplizin gelenkten, silbernen Audi mit ausländischen Kennzeichen und fuhr in diesem in Richtung Wellendingen davon. Das Fahrzeug konnte von den verständigten Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden. Zeugen der Tat oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07427/94003-0 zu melden. Ebenso werden unter dieser Rufnummer Hinweise zum Täter bzw. dem silbernen Audi entgegengenommen. (mr)

