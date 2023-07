Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Jugendlicher bei versuchtem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen

Fröndenberg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte in der Nacht zu Donnerstag (13.07.2023) einen Jugendlichen, der sich an der Wilhelm-Feuerhake-Straße an einem Fahrrad zu schaffen machte.

Gegen 2.25 Uhr befuhr sie während ihrer Streifenfahrt den Bahnhofsbereich und konnte dort eine Person wahrnehmen, die offensichtlich an einem im Fahrradständer abgestellten Rad hantierte. Als diese das Einsatzfahrzeug sah, unterließ sie ihre Handlung und ging davon.

Die Polizeibeamten hielten den jungen Mann an und kontrollierten ihn. Es handelte sich um einen 15-jährigen deutschen Staatsbürger, der derzeit in Fröndenberg wohnhaft ist. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer und Betäubungsmittel. Beides stellten sie sicher.

Das Fahrradschloss, das der Tatverdächtige mit seinem Messer zu öffnen versuchte, wurde nur äußerlich beschädigt und konnte nicht geöffnet werden.

Der 15-Jährige wurde an Erziehungsberechtigte übergeben und ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls mit Waffen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

