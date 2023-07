Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Polizei macht überraschende Entdeckung bei mutmaßlich hilfloser Person

Holzwickede (ots)

Wegen einer mutmaßlich hilflosen Person in einer Wohnung in Holzwickede erhielt die Polizei gegen 14:25 Uhr am Dienstagmittag (11.07.) den Notruf einer besorgten Melderin, die lange nichts mehr von ihrem Nachbarn gehört und sich dementsprechend Sorgen gemacht hatte.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten der Leitstelle schnell Entwarnung geben: Sie trafen den 42-jährigen Holzwickeder wohlauf an der Adresse an. Doch damit war der Einsatz längst nicht beendet. In seiner Wohnung stellten die Polizeibeamten Anbauzelte mit mehreren Cannabispflanzen und bereits konsumfertiges Marihuana in nicht geringen Mengen sicher.

Der deutsche Staatsbürger wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt, aus dem er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Strafverfahrens am Mittwochmorgen (12.07.) entlassen wurde. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen ihn dauern an.

