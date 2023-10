Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbrüche, Pkw-Brand, Holzstapel-Brand, Raub, Widerstand geleistet, Schlägerei

Lichtenstein (RT): Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Ein Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Strecke zwischen Reutlingen und Lichtenstein geführt. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer fuhr von Pfullingen auf der B 312 Richtung Lichtenstein-Unterhausen. Am dortigen Ortsbeginn kam er, mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache, teilweise von der Fahrbahn ab und fuhr letztlich auf einen vor ihm fahrenden VW Golf auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Der 53-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme kam es während des Feierabendverkehrs zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Dettingen an der Erms (RT): Einbruch in unbewohntes Gebäude

Ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße "Steigkelter" ist in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter schlug ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes ein und gelangte hierdurch in den Innenraum, wo er sämtliche Räume, offenbar auf der Suche nach Wertsachen, durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung waren Spezialisten vor Ort.

Kirchheim (ES): Motorradfahrer gestürzt

Das Überholen in einer unübersichtlichen Kurve dürfte den polizeilichen Ermittlungen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitag auf der L 1207 zwischen Kirchheim und Wernau gewesen sein. Ein 51-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seiner KTM auf der Landstraße in Richtung Kirchheim unterwegs. Im Bereich einer Kurve setzte der 51-Jährige mit seinem Motorrad zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an. Im Gegenverkehr streifte der Motorradfahrer einen entgegenkommenden Opel Insignia eines 33-Jährigen und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Der nach derzeitigem Stand schwerverletzte Zweiradfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht. Seine nicht mehr fahrbereite Maschine musste abgeschleppt werden. Der entstandene Unfallschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 4.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis 19.55 Uhr voll gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Höfer Steige in Stetten ist ein Unbekannter am Freitagabend eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr verschaffte sich die unbekannte Täterschaft über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Haus wurden mehrere Räume durchwühlt und dabei mehrere Gegenstände entwendet. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten die Spuren.

Tübingen (TÜ): Winterjacke geraubt (Zeugenaufruf)

In der Freitagnacht ist es gegen 23.25 Uhr in Tübingen in der Fürststraße zu einem Überfall durch zwei unbekannte Täter auf einen 15-Jährigen gekommen. Nachdem die Täter den Geschädigten in ein Gespräch verwickelt hatten, forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Da der 15-Jährige kein Bargeld mit sich führte, wurde ihm seine hochwertige Jacke gewaltsam durch die Täter unter der Androhung von Messerstichen entwendet. Die Täter flüchteten im Anschluss mit der Beute in Richtung des "Hechinger Ecks". Die Täter werden wie folgt beschrieben: Ca. 17-19 Jahre alt, 165 cm groß, normale/dünne Statur, schwarze Haare, ausländisches Aussehen und sprachen nur gebrochenes Deutsch. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen.

Tübingen/B28 (TÜ): Unfälle führen zu Verkehrsbehinderungen

Am Freitagnachmittag ist es aufgrund von mehreren Verkehrsunfällen auf der Bundesstraße 28 zwischen Rottenburg und Tübingen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem LKW bei bereits erhöhtem Verkehrsaufkommen die B 28 in Fahrtrichtung Rottenburg. Dabei nahm er den stockenden Verkehr zu spät wahr, musste stark abbremsen und kam in der Folge gegen die Leitplanke. Diese wurde beschädigt, verletzt wurde der Fahrer nicht. Nur wenige Minuten später kam es in der anderen Fahrtrichtung zu einem leichten Auffahrunfall im stockenden Verkehr, welcher ebenfalls zu weiteren Verkehrsbehinderungen führte. Aufgrund dieser Unfälle war die Fahrbahn verengt, wodurch sich anschließend ein Abschleppfahrzeug mit angehängtem Reisebus und ein Krankentransportfahrzeug im Begegnungsverkehr streiften. Alle drei Unfälle wurden durch das Polizeirevier Tübingen aufgenommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 30.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Verletzter E-Scooter-Fahrer nach Unfallflucht (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten E-Scooter-Fahrer gekommen. Gegen 14.55 Uhr fuhr der E-Scooter-Fahrer auf einem Feldweg von Kilchberg nach Bühl. An der Kreuzung zum Käppelesweg musste er stark abbremsen, da ein weißer Kleinwagen kreuzte. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Der Pkw entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen weißen Opel Corsa, welcher mit einem jungen Mann besetzt war. Die Polizei Tübingen bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer unter Tel. 07071/972-8660.

Dußlingen (TÜ): Polizeibeamte angegriffen

Am Freitagabend ist es in einer Lokalität in Dußlingen zu einer Schlägerei gekommen. In der Folge griffen die Beteiligten die eingesetzten Polizisten an. Gegen 23.50 Uhr wurden Tübinger Polizeibeamte zu einer Schlägerei gerufen. Im Zuge der Anzeigenaufnahme trat zunächst der 20-jährige Täter auf einen Polizeibeamten ein. Im weiteren Verlauf solidarisierte sich der 17-jährige Täter und versuchte ebenfalls die eingesetzten Beamten zu treten. Beide Täter leisteten bei ihrer Festnahme massiven Widerstand. Während des Transportes zur Dienststelle beleidigten und bedrohten die beiden Täter die eingesetzten Beamten. Zudem wurde ein Beamter angespuckt und ihm wurde ein Kopfstoß versetzt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten leicht verletzt ihren Dienst fortsetzen. Der ältere Täter wurde bei der Festnahme ebenfalls leicht verletzt und nach ärztlichen Behandlung in Gewahrsam genommen. Der jüngere Täter wurde nach Abschluss der Maßnahmen an seine Mutter übergeben. Beide Täter standen unter dem Einfluss von Alkohol und gelangten unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung zur Anzeige.

Rottenburg (TÜ): Pkw in Brand geraten

Ein Pkw ist im Stadtteil Dettingen am Freitagmittag aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Zeugen meldeten gegen 13.45 Uhr, dass an dem geparkten Ford Rauch aufstieg und anschließend der Fahrgastraum vorne in Flammen stand. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften schnell vor Ort war, löschte das Fahrzeug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am älteren Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Balingen (ZAK): Holzstapel in Brand (Zeugenaufruf)

In einem Waldstück zwischen Heselwangen und Streichen sind am Freitagabend drei Holzstapel in Brand geraten. Die Rettungskräfte wurden um 20.40 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort war, fand insgesamt drei brennende Holzstapel vor und löschte diese ab. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07433/264611 entgegen.

Balingen (ZAK): Nach Unfall Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Freitagnachmittag ist eine Frau nach einem Verkehrsunfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die 76-Jährige war gegen 15.50 Uhr in ihrem VW Golf auf der Grünewaldstraße unterwegs, wobei sie vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache linksseitig von der Fahrbahn abkam. Dabei durchfuhr sie einen Gartenzaun und kam schließlich an einer Gartenmauer zum Stehen. Der VW musste nachfolgend abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

Balingen (ZAK): Körperliche Auseinandersetzungen

Zu zwei handgreiflichen Streitigkeiten sind Polizei und Rettungsdienst in der Nacht auf Samstag ausgerückt. Gegen 03.25 Uhr wurde über den Notruf mitgeteilt, dass ein 31-Jähriger auf dem Parkplatz in der Nähe einer Diskothek im Industriegebiet Gehrn von einer Gruppe angegriffen und verletzt wurde. Der Haupttäter wurde als ca. 18 Jahre alter Mann mit schwarzem lockigen Haar beschrieben. Bei der Tat trug er einen hellen Pullover, eine schwarze Weste und eine schwarze Jogginghose. Im Anschluss entfernte sich die vierköpfige Gruppe von der Örtlichkeit. Der verletzte 31-Jährige musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Noch während sich die Einsatzkräfte vor Ort befanden, gerieten zwei weitere Personengruppen auf dem Parkplatz aneinander. Hierbei wurden auch Gürtel und Werkzeuge eingesetzt. Mehrere Personen wurden hierbei leicht verletzt. Die Auseinandersetzung konnte durch die Streifenwagenbesatzungen beendet werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zu beiden Vorfällen aufgenommen.

