Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In die Justizvollzugsanstalt, anstatt in den Urlaub - Bundespolizei verhaftet 33-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Dienstagnachmittag (11.07.2023) einen Deutschen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Izmir/Türkei vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem 33-Jährigen per Haftbefehl gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte im März dieses Jahres einen Haftbefehl wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gegen den bereits im Juli 2019 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Die Geldstrafe in Höhe von 2.800 Euro konnte von dem in Köln lebenden Mann nicht beglichen werden, so dass die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 70 Tagen nicht abgewendet werden konnte. Er wurde daher durch die Bundespolizei an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell