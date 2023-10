Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen (Kirchheim/Teck)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Kirchheim/Teck (ES): Unmittelbar nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der am Sonntagnachmittag (29.10.2023) ein 34-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt wurde, hat die Polizei einen 45-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren der 45-jährige Vietnamese und sein 34-jähriger Landsmann kurz nach 15 Uhr vor einem Imbiss in der Alleenstraße in einen verbalen Streit geraten. In dessen Verlauf soll der Ältere ein Messer gezogen und damit mehrmals auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei fanden das lebensgefährlich verletzte Opfer in Tatortnähe vor und führten die von einem Zeugen eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen fort. Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und dort operativ versorgt. Sein Zustand ist derzeit stabil. Der Beschuldigte, der sich noch vor Ort befand, konnte widerstandslos festgenommen werden. Das mutmaßliche Tatmesser wurde bei ihm sichergestellt.

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Der 45-Jährige soll im Laufe des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt werden. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell