Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (14.10.23) brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer im Donnersbergweg in Ludwigshafen ein. Dabei entwendeten sie verschiedene Elektrogeräte im Wert von rund 450 Euro und verursachten zudem Sachschaden in unbekannter Höhe.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen dem 15.10.23, 19 Uhr und dem 16.10.23, 05:30 Uhr in der Oskar-Vongerichten-Straße. Unbekannte Täter verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim. Die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von rund 300 Euro.

Haben Sie zum Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Donnersbergweg oder in der Oskar-Vongerichten-Straße beobachtet? Insbesondere Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen sind für die Polizei dabei von Interesse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell