POL-PPRP: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (16.10.2023, 10 Uhr) wurde eine 86-Jährige in einem Supermarkt durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab vor, man würde sich kennen und er wäre ihr Nachbar. Danach erkundigte er sich bei der Seniorin nach Schmuck und kündigte an, sie im Laufe des Tages zu besuchen. Tatsächlich erschien der Mann wenig später bei ihr. In der Annahme, man würde sich kennen, ließ die Seniorin ihn in ihrer Wohnung. Dort gelang es ihm ...

mehr