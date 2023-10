Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdieb festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (16.10.2023, 10 Uhr) wurde eine 86-Jährige in einem Supermarkt durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab vor, man würde sich kennen und er wäre ihr Nachbar. Danach erkundigte er sich bei der Seniorin nach Schmuck und kündigte an, sie im Laufe des Tages zu besuchen. Tatsächlich erschien der Mann wenig später bei ihr. In der Annahme, man würde sich kennen, ließ die Seniorin ihn in ihrer Wohnung. Dort gelang es ihm mithilfe einer Legende an mehrere Schmuckstücke der 86-Jährigen zu gelangen und mit diesen zu flüchten. Im Nachgang meldete die Seniorin den Vorfall der Polizei. Diese stellte ein Handy, das der Täter zurückgelassen hatte, sicher.

Noch während die Ermittlungen zu dem unbekannten Mann liefen, wurde die Polizei gegen 17 Uhr erneut durch die Seniorin alarmiert. Der Unbekannte sei zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt und habe sein Handy zurückgefordert. Der anwesende Sohn der 86-Jährige hielt ihn hierauf bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem 27-Jährigen Trickdieb konnten mehrere Schmuckstücke sichergestellt werden, darunter auch die der 86-Jährigen. Der Mann wird sich jetzt wegen Diebstahls verantworten müssen. Ihm drohen eine Geldstrafe und eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell