POL-PDKL: PKW mutwillig beschädigt

ALtenglan (ots) - Am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr ereignet sich in der Bahnhofstraße Höhe der Einmündung Am Köpfchen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 67-Jährige Fahrzeugführerin befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Mühlbach. Der 82-Jährige Fahrradfahrer wollte vermutlich aus der Straße Am Köpfchen in Richtung Mühlbach auf die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision ...

