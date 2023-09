Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (7. September) gegen 16:00 Uhr auf der Hundemstraße in Lennestadt auf Höhe der ARAL Tankstelle ereignet. Ein 19 Jahre alter Autofahrer fuhr in Richtung Kirchhundem, wo er nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte. Hierbei übersah er eine entgegenkommende Fahrradfahrerin, die den dortigen Gehweg befuhr. Die 57-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im höheren dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell