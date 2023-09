POL-OE: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Attendorn (ots) - Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwoch (6. September) gegen 9 Uhr an einer Ampel an der Kreuzung L 539 / Am Wasserstor ereignet. Dabei hielt ein 57-Jähriger mit seinem Lkw vor der Ampel. Ein 47-jähriger Autofahrer sah den stehenden Lkw zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 57-Jährige verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ...

