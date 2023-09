Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall im Osterseifen

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (6. September) gegen 15:45 Uhr auf der Straße "Im Osterseifen" in Olpe ereignet. Dabei befuhr eine 40-Jährige mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Bundesstraße. Ihr folgte ein 52-jähriger Autofahrer. Als die Vorausfahrende verkehrsbedingt an der Einmündung zur B 55 abbremsen musste, fuhr der 52-Jährige auf ihren Wagen auf. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen. Sie wollte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

