POL-OE: Hinweise nach Diebstahl eines Radladers gesucht

Lennestadt (ots) - Am Montag (4. September) hat gegen 17:35 Uhr eine 18-Jährige die Polizeiwache aufgesucht. Die Fahranfängerin gab an, dass sie in der Nacht von Samstag (2. September) auf Sonntag (3. September) zwischen 00:30 Uhr und 1 Uhr einen unbekannten Pkw beim Rückwärtsausparken beschädigt hatte. Die Frau hatte ihren Pkw auf einem Parkplatz neben der Kirche in der Albrecht-Dürer-Straße geparkt. Neben ihrem ...

mehr