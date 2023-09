Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 55-jährigen Fahrradfahrer und einem 31-jährigen Pkw-Fahrer hat sich am Dienstag (5. September) gegen 17:20 Uhr auf der "Alte(n) Handelsstraße" in Attendorn-Petersburg ereignet. Dabei befuhr der 31 Jahre alte Autofahrer die Straße bergab in Richtung Neu-Listernohl. Ihm kam der Radfahrer entgegen. Schließlich kollidierten die Fahrzeuge und der 55-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich. Eine Behandlung durch einen Notarzt erfolgte nicht. Der entstandene Sachschaden lag an dem Pkw im vierstelligen und an dem Pedelec im dreistelligen Eurobereich.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung sowie den Konsum von Betäubungsmitteln des 31-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest und Drogenvortest verliefen positiv. Die Polizeibeamten brachten den Autofahrer zur Polizeiwache, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Sie schrieben zudem eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

