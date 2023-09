Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Donnerstag (31. August) hat sich zwischen 08:30 Uhr und 09:45 Uhr eine Unfallflucht im Hammerweg in Eichhagen ereignet. Nach Angaben des Autobesitzers parkte dieser seinen Pkw gegen 08:30 Uhr auf der Straße in Fahrtrichtung der Straße "Am Gärk". Als er gegen 09:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen an dem Wagen im hinteren Bereich oberhalb des Fensters fest. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Aufgrund der Höhe der Beschädigungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lkw oder ein ähnlich hohes und großes Fahrzeug handeln muss.

Hinweise nimmt die Sachbearbeitung des Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 0276-9269-4112 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell