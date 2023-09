Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Lennestadt (ots)

Am Samstag, 02.09.2023, gegen 17:50 Uhr befuhr ein 17-jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Straße "Weissenstein" aus Rtg. Ernestus in Rtg. Halberbracht. Im Bereich einer Rechtskurve auf einem Gefällstück geriet er über die Fahrbahnmitte und touchierte dort einen in Gegenrichtung fahrenden Lkw eines 40-jährigen. In der Folge stürzte er, verletzte sich dabei schwer und musste mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 3.000 Euro.

