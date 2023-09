POL-OE: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Olpe (ots) - Ein 13-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag (31. August) gegen 07:15 Uhr auf der Biggestraße gestürzt. Der Jugendliche wollte mit seinem Fahrrad in den Kreisverkehr Biggestraße / Stellwerkstraße einfahren. Er verlor schließlich die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei verletzte er sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand Sachschaden im dreistelligen ...

mehr