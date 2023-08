POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Kaufland Parkplatz - weißen Audi A5 angefahren (26.08.2023)

Hilzingen (ots) - Rund 2.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter am Samstagmorgen bei einer Unfallflucht in der Dietlishofer Straße verursacht. Der unbekannte Autofahrer streifte den im Zeitraum zwischen 6 und 9 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka abgestellten grauen Mercedes Citan an der hinteren rechten Fahrzeugseite. ...

