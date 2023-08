POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Edeka Parkplatz - grauen Mercedes Citan angefahren (26.08.2023)

Stahringen (ots) - Zu einem Vorfall der sich bereits am Freitagnachmittag im Bereich der Bundesstraße 34 an der Straße "Zur Schanz" ereignet hat sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15.15 Uhr befand sich eine 71-Jährige bei der Obstlese auf einer Wiese an der B34. Dabei sah sie an der Böschung auf der gegenüberliegenden Straßenseite der B34 einen Mann zwischen den ...

mehr