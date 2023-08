Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, K6178, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6178 zwischen Aach und Honstetten - Polizei sucht Zeugen (26.08.2023)

Aach, K6178 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstagabend auf der Kreisstraße 6178 zwischen Aach und Honstetten ereignet hat. Ein 61-Jähriger war gegen 19 Uhr mit einem Oldtimer Audi 80 auf der K6178 von Aach in Richtung Honstetten unterwegs. Im Wasserburgertal kam ihm im kurvigen Bereich ein äußert weit mittig fahrender Wagen entgegen, so dass der Audi-Fahrer nach rechts ausweichen musste um eine Kollision zu verhindern und dabei die rechtsseitige Leitplanke streifte. Das entgegenkommende Auto, vermutlich ein weißer Kombi - Ford Mondeo oder Focus, setzte seine Fahrt indes fort. Die Höhe der entstandenen Sachschäden an dem Oldtimer und der Leitplanke ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

