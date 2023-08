Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stahringen, Lkr. Konstanz) Exhibitionist - Polizei sucht Zeugen (25.08.2023)

Stahringen (ots)

Zu einem Vorfall der sich bereits am Freitagnachmittag im Bereich der Bundesstraße 34 an der Straße "Zur Schanz" ereignet hat sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15.15 Uhr befand sich eine 71-Jährige bei der Obstlese auf einer Wiese an der B34. Dabei sah sie an der Böschung auf der gegenüberliegenden Straßenseite der B34 einen Mann zwischen den Sträuchern stehen, der bei heruntergelassener Hose an seinem Glied manipulierte. Zur Beschreibung des Mannes ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Schildmütze trug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

