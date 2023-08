Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in Diskothek - zwei Personen verletzt (26.08.2023)

Konstanz (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße sind in der Nacht auf Samstag zwei Personen verletzt worden. Gegen 00.30 Uhr gerieten zwei junge Männer mit vier Frauen verbal in Streit. Als sich daraufhin ein 20-Jähriger einmischte um zu schlichten, schlug ihm eine 19 Jahre junge Frau ein Glas gegen den Kopf. Dabei erlitt er ein blutende Wunde, die anschließend in einem Krankenhaus genäht werden musste. Einem 21-jährigen Begleiter des 20-Jährigen schlug die junge Frau mehrfach ins Gesicht und kratzte ihn an den Armen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die die Auseinandersetzung auf dem Floor Nr. 1 beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

