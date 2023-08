Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs - 15.000 Euro Blechschaden (27.08.2023)

Eine Mercedes-Fahrerin ist am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Singen auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen. Gegen 15 Uhr fuhr die 54-Jährige mit einem Mercedes GLE vom AK Hegau in Richtung der AS Singen. Dabei geriet der Wagen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte in der Folge in die Betonelemente links der Fahrbahn ehe das Auto entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Sowohl die 54-Jährige, als auch der 31 Jahre alte Beifahrer blieben unverletzt. Am Mercedes entstand Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Betonplanken schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den demolierten Mercedes. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn anschließend gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme waren beide Richtungsfahrbahnen für mehrere Stunden gesperrt.

