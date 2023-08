Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Hochmössingen, Lkr. Rottweil) Hochwertige GPS-Einrichtungen und Displays von Landmaschinen gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Oberndorf am Neckar, Hochmössingen, Lkr. Rottweil (ots)

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag, 24.08., auf Freitag, 25.08., sind unbekannte Täter in eine zugehörige Scheune einer Biogasanlage im Grundhofweg in Hochmössingen eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Entfernen eines Vorhängeschlosses drangen der oder die Täter in die Scheune ein und entwendeten von einem in der Scheune abgestellten Traktor einen Bordcomputer sowie einen GPS-Sender im Wert von rund 6000 Euro. Zudem wurde am angrenzenden Technikraum der Biogasanlage ein Schließzylinder aufgebrochen.

In derselben Nacht entwendeten vermutlich die gleichen Täter von dem zwischen Hochmössingen und Fluorn gelegenen Birkenhof aus einem Traktor sowie aus einem Mähdrescher installierte GPS-Einrichtungen mit vorhandenen Displays im Wert von rund 7000 Euro.

Bereits vor zwei Wochen, in der Nacht von Donnerstag, 10.08., auf Freitag, 11.08., kam es im Bereich von Marschalkenzimmern und Hochmössingen zu gleichgelagerten Fällen (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5578603).

Die Polizei Oberndorf hat in allen Fällen entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangene Woche oder auch vor zwei Wochen entsprechende Wahrnehmungen in Hochmössingen oder im Bereich der Höfe zwischen Hochmössingen und Fluorn beziehungsweise zwischen Hochmössingen und Marschalkenzimmern gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Tel.: 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell