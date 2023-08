Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan-Marschalkenzimmern/ Oberndorf-Hochmössingen/ Lkr. Rottweil) Zwei Diebstähle aus unverschlossenen landwirtschaftlichen Zugmaschinen - Polizei bittet um Hinweise (10./11.08.2023)

Dornhan-Marschalkenzimmern/ Oberndorf-Hochmössingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, ist es in den Ortsgebieten von Marschalkenzimmern und Hochmössingen zu zwei Diebstählen aus unverschlossenen landwirtschaftlichen Zugmaschinen gekommen. Im Bereich Marschalkenzimmern entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht auf Freitag aus einem Traktor der Marke John Deere das Display und den Empfänger für ein GPS Ortungssystem "Star Fire 6000" im Gesamtwert von etwa 12.000 Euro. Die Zugmaschine war auf einem landwirtschaftlichen Anwesen auf der Straße "Oberes Dorf" abgestellt. In Hochmössingen schlug vermutlich derselbe Unbekannte in der gleichen Nacht auf der Römlinsdorfer Straße zu und erbeutete einen Empfänger eines GPS Ortungssystems "Star Fire 3000" im Wert von rund 5.000 Euro, welches ebenfalls in einem John Deere Traktor verbaut war. Die Polizei in Oberndorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Diebes geben können, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell